Un operaio è morto nel crollo di un solaio nel Tarantino

AGI - È di un morto e un ferito grave il bilancio del crollo di un solaio avvenuto in via Ariosto a Lizzano nel Tarantino. Il ferito è stato estratto dalle macerie e trasportato al Santissima Annunziata, l'ospedale di Taranto. In corso i primi accertamenti per stabilire le cause del crollo. I due operai stavano effettuando una ristrutturazione edile.