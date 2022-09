In Italia  17.978 nuovi casi covid e tasso di positività su al 12,2%

AGI - Sono 17.978 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.854 precedenti e soprattutto i 17.550 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 146.983 (ieri 171.457) con un tasso di positivita' che dall'11% sale al 12,2%.

I decessi di oggi sono 60 (ieri 69), per un totale da inizio pandemia di 176.464. Le terapie intensive scendono di 8 unità (ieri -12) ed ora sono 143 con 15 ingressi del giorno; in calo di 87 unità (ieri -149) i ricoveri ordinari, per un totale di 3.632 . È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia con 3.004 casi davanti a Veneto (+2.227), Lazio (+1.611), Campania (+1.527) e Piemonte (+1.468). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale così a 22.114.423.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 24.603 (ieri 21.915) per un totale da inizio pandemia di 21.493.749, mentre gli attualmente positivi diventano 444.210, in calo di 6.690 unità rispetto a ieri (quando erano scesi di 3.135); le persone in isolamento domiciliare sono 440.435.