E' scoppiato un incendio in un appartamento di Roma ma nessuno è rimasto ferito

AGI - Fiamme in un appartamento al sesto piano di una palazzina di nove in viale Etiopia, nel quartiere Africano, a Roma. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco che hanno soccorso diverse persone rimaste intrappolate nei propri appartamenti a causa dell'intenso fumo sprigionato dalla combustione.

Nessuno è rimasto ferito. In corso gli accertamenti per eventuali danni strutturali e stabilire le cause che hanno provocato l'incendio.