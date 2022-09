La safety car sulla A8 per un cane in autostrada

AGI - La parola "safety car" in questi giorni fa subito pensare al Gp di Formula 1, in programma domenica a Monza. In realtà, la "safety car" questa mattina, attorno alle 9, è stata protagonista di un intervento sulla A8 Milano-Varese, per garantire la sicurezza degli automobilisti e di un cane. Sì, perché l'animale, probabilmente abbandonato a quanto apprende l'AGI, si è trovato a vagare in piena carreggiata autostradale. A quel punto, tra le uscite di Gallarate e Busto Arsizio, è uscita la safety car per scongiurare incidenti. L'intervento è durato una mezz'ora, poi il cane è scappato, uscendo dalla A8. Il traffico ha subito qualche rallentamento, ma nulla di più.