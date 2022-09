A fuoco un'azienda chimica a sud di Milano 

AGI - Un incendio è divampato alla Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato, zona industriale di San Giuliano Milanese. Una densa colonna di fumo nera, visibile da chilometri di distanza, si è levata dal capannone.

Il rogo è partito dalla Tomolpack, azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche, e si è esteso nelle ditte vicine tra cui la Nitrolchimica.

Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area sono intervenute 14 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Al momento non risultano esserci feriti, secondo quanto riferiscono i pompieri.

(Articolo aggiornato alle ore 11:54)