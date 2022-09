Il regista di "The Whale" ha impiegato 10 anni a scegliere il cast

AGI. - Dieci anni di cast, tanto è durata la scelta degli attori di 'The Whale', uno dei film più attesi al Lido, tratto da un'opera teatrale, che racconta la storia di un professore di inglese affetto da una grave forma di obesità. A svelare la lunghezza del casting è il regista Darren Aronofsky.

"Ho incontrato tanti atttori in questo periodo di tempo ma nessuno mi dava l'idea di quello giusto nè mi emozionava. Poi ho avuto l'illuminazione quando ho visto Brendan Fraser nel trailer di un film brasiliano low budget in cui lui aveva una parte".

Fraser è Charlie che, sapendo di non avere molto tempo da vivere, cerca di riconciliarsi con la figlia Ellie (Sadie Sink).

"Io ho cominciato con 20mila dollari e il sogno di realizzare un film - afferma il regista - e ho capito che è necessario vedere i nostri limiti come una sfida. Charlie è confinato in casa per la sua malattia e ho voluto vedere cosa può succedere a un personaggio cosi' poco mobile e a come renderlo interessante per il cinema".

"Forse è un pensiero poco profondo - aggiunge Aronofsky - ma non si può giudicare un libro dalla copertina e questo di non farlo è uno dei temi importanti di questo film. Charlie è anche un professore di inglese che sprona i suoi studenti alla ricerca dell'onestà e della verità".