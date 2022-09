Sull'Ortles un'alpinista scivola e muore. Le scarpe non erano adatte

AGI - Tragedia all'alba sulle montagne dell'Alto Adige. Un'alpinista di 41 anni è morta sull'Ortles, la montagna più alta della provincia di Bolzano, dopo essere precipitata per circa cento metri. L'incidente si è verificato a circa 3.400 metri lungo la via della Forcella Coston di dentro.

La vittima è una nota fotografa torinese, Paola Gallo Balma. L'incidente è avvenuto sul Corno Bussola sopra Estoul in Valle d'Aosta. Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato questa mattina dai soccorritori dopo che un amico ieri sera aveva lanciato l'allarme non avendola vista rientrare. Paola Gallo Balma era originaria di Rivarolo Canavese e in passato aveva vinto alcuni concorsi fotografici.

Ci sarebbe un errore di valutazione del percorso all'origine della tragedia. La fotografa faceva parte di un gruppo di sei alpinisti, diretto ai 3.905 metri della vetta quando, anziché proseguire lungo la via normale, ha optato per risalire lungo un canalone roccioso misto ghiaccio e neve.

La donna è scivolata - secondo i soccorritori non aveva calzature adeguate per una scalata così impegnativa - precipitando nel vuoto per un centinaio di metri e rischiando di travolgere altri due alpinisti. L'allarme ai soccorritori è stato lanciato da uno dei componenti della cordata.

Quando gli uomini del soccorso alpino di Solda, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso 'Pelikan 2' sono giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. La salma è stata ricomposta a Solda dove sono stati anche trasportati gli altri componenti del gruppo.

(Articolo aggiornato alle ore 11:25)