Ubriaco si schianta con l'auto nel bresciano e muore una diciassettenne

AGI - Tragico incidente nella notte sull'autostrada A21, nel Bresciano: un'auto è finita fuori strada e nello schianto contro il guardrail è morta una ragazza di 17 anni di Leno. Il 21enne che era alla guida, anche lui di Leno, è piantonato in ospedale dopo che è risultato positivo all'alcol test con valore nel sangue di 1,12.

Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. Le sue condizioni non sono gravi. L'incidente è avvenuto alle 4 del mattino tra Manerbio e Pontevico, in direzione di Brescia, e non ha coinvolto altre vetture.

L'autostrada è rimasta chiusa per tre ore e la viabilità è tornata regolare alle 7 di domenica mattina.