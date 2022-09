'Ndrangheta, scommesse e droga: 202 arresti nel Cosentino

Il boss della 'Ndrangheta, detto "Ciccio Pakistan", costretto su una sedia a rotelle dopo un attentato, era stato arrestato a marzo in una clinica di Lisbona, dov'era stato ricoverato perché affetto dal Covid. Deve scontare l'ergastolo perché considerato il mandante dell'agguato sfociato nell'eccidio di Duisburg, in Germania, dove il clan nemico Nirta-Strangio uccise sei persone per vendetta. Decisiva ai fini dell'arresto la cooperazione internazionale nell'ambito del progetto "I Can".