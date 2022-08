Fulmini killer, altri 3 ragazzi colpiti sul Gran Sasso 

La morte di Alberto Balocco, colpito mentre era in mountain bike con un amico, ha riportato sulle pagine di cronaca un fenomeno che per la verità è meno diffuso di quanto si pensi. Negli ultimi anni, come riporta centro Meteo, le morti per fulmini si sono ridotte, anche se resta la seconda causa per eventi atmosferici dopo le piene improvvise e le alluvioni.