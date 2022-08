In Italia 21.805 casi Covid e 80 morti. Tasso di positività al 13,8%

AGI - Sono 21.805 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 21.998 di ieri ma soprattutto i 24.394 di sabato scorso. I tamponi processati sono 158.286 contro i 148.412 di ieri, con un tasso di positività che dal 14,8% scende al 13,8%.

I decessi sono 80 (ieri 99) per un totale da inizio pandemia di 175.306. Scendono di 4 unità le terapie intensive (ieri -3) con 15 ingressi del giorno, per un totale di 227, mentre sono 159 in meno i ricoveri ordinari (ieri -177) per un totale di 5.668. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 2.973 contagi, seguita da Veneto (+2.698), Campania (+2.043), Lazio (+1.663) ed Emilia Romagna (+1.506). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 21.788.862.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 36.969 (ieri 35.386) per un totale che sale a 20.930.981. Gli attualmente positivi sono 15.247 in meno (ieri -13.490) e diventano 682.575, di cui 676.680 in isolamento domiciliare