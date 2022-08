Dispersi mentre cercano funghi. Si cerca una coppia in Valsesia

AGI - Una coppia milanese di cercatori di funghi risulta dispersa in alta Valsesia, in Piemonte. I due si erano avventurati venerdì mattina nei boschi nella zona di Mollia, a circa 900 metri di quota, e non hanno più fatto ritorno. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte.

Sulle tracce della coppia si sono mosse la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, quella della centrale di Vercelli, e i volontari di Cravagliana.

L'auto della coppia è stata ritrovata nel parcheggio della frazione Grampa. Sono al lavoro per ritrovare i dispersi anche la g Guardia di finanza il Soccorso alpino e i Carabinieri.