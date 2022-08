È morto l'ex assessore nisseno Cimino, travolto da un'auto

AGI - È morto a Caltanissetta l'ex assessore comunale Giuseppe Cimino. L'ex esponente politico, 73 anni, si è spento al reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove era stato trasferito dopo essere stato travolto da un'auto. L'incidente si è verificato in mattinata in via Paladini, a Caltanissetta. Le condizioni di Cimino erano apparse sin da subito gravissime. In passato Cimino aveva ricoperto anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'Ato Caltanissetta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i vigili urbani che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto è successo.