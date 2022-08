Cinque persone sono state salvate dai cani bagnini

AGI - Cinque persone soccorse dai cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio in una sola giornata. Tre interventi diversi nel Lazio e in Sicilia. Due ragazzi soccorsi a Giardini Naxos. Due sorelle e una signora riportati a riva a Montalto di Castro. Nella settimana centrale di agosto si intensifica l'impegno delle squadre a sei zampe in servizio sulle spiagge italiane.

Sabato di grande lavoro per gli eroi a quattro zampe. Due ragazzi di Catania di 12 e 19 anni sono stati soccorsi da Robin Hood e Zeus davanti alla spiaggia di Giardini Naxos, in Sicilia intorno alle ore 16 di sabato. Stavano rincorrendo il pallone volato al largo a causa del vento, ma si sono ritrovati nel giro di qualche minuto, in bali'a di una corrente molto forte che gli impediva di tornare indietro.

A dare l'allarme alle unità cinofile della Scuola italiana cani salvataggio in servizio presso la postazione di Giardini Naxos, è stata la mamma del dodicenne, allarmata e impaurita da quanto stava accadendo a circa 100 metri dalla riva. In loro soccorso sono partiti Robin Hood, golden Retriever di 4 anni e Zues, terranova di 6 anni.

Quando le Unità a sei zampe hanno raggiunto i ragazzi, hanno trovato il più piccolo aggrappato alle caviglie del più grande che, in quella posizione, non riusciva a nuotare. Dopo avergli lanciato il baywatch, è iniziata l'operazione di recupero. In alcuni minuti, Robin Hood e Zues hanno riportato a riva i catanesi trainati dai baywatch.

Pomeriggio di paura per due sorelle di Arezzo in vacanza a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Il mare era mosso, le due ragazze tra i 20 e i 25 anni, stavano nuotando quando, intorno alle 17.15, sono finite in una "buca" che si era formata a causa della corrente. Fany e Gabriella, questi i nomi, hanno iniziato ad arrancare senza riuscire a riavvicinarsi alla riva quando, in preda al panico, sono state avvistate dalle due Unità Cinofile in servizio a circa cento metri di distanza sulla spiaggia di Montalto.

Sono immediatamente intervenuti Pedro, golden retriever di 7 anni e Mira, labrador miele di 6 anni insieme ai loro conduttori che, una volta messe in sicurezza, le hanno fatte attaccare all'imbraco galleggiante dei cani per riportarle a riva. Un applauso dei bagnanti ha accolto il ritorno sul bagnasciuga del gruppo. La stessa buca aveva messo in difficoltà, nella prima mattinata, anche una signora di 52 anni, Alina Maria, che ci era finita dentro ma aveva avuto la prontezza di mettersi ad urlare per chiedere aiuto. Anche in questo caso, in soccorso sono partiti Pedro e Mira che in alcuni minuti l'hanno trasportata a riva.