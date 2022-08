Un bambino di due anni è stato investito da un'auto a Lignano Sabbiadoro

AGI - Un bimbo di due anni è stato investito da un'auto ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute: è successo, come riportano i media locali, questa mattina a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine. Il piccolo che ha riportato un trauma cranico è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.