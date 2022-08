Un uomo è morto schiacciato dal trattore che stava guidando

AGI - Un pensionato di 60 anni è rimasto schiacciato sotto il peso del trattore che stava guidando. L'incidente agricolo di esito mortale si è verificato in località Colle Leo alla periferia di Ceccano, cittadina alle porte di Frosinone.

In base ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, sembrerebbe che il mezzo agricolo si sia ribaltato per l'avallamento del terreno non lasciando scampo al conducente, rimasto incastrato nella parte inferiore. Inutile ogni soccorso da parte del personale Ares 118. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare la vittima sotto il peso del mezzo agricolo.