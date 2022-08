Una gara di solidarietà salva una volpe investita sulla strada nel Salento

AGI - Una volpe è stata investita da un auto in corsa in provincia di Lecce ed è stata salvata grazie ad una gara di solidarietà che ha coinvolto automobilisti e volontari in una corsa contro il tempo.

L'animale è stata travolta e abbandonata alla propria sorte nel mezzo della carreggiata a Ugento (Le). Era vigile, ma non poteva muoversi a causa delle ferite riportate e guardava terrorizzata le auto sfrecciarle accanto e ignorarla.

Poi un gruppo di persone si è fermato e ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Dopo aver portato la volpe in salvo, è stato contattato il Cras-centro di recupero di Calimera che ha dato disponibilità, ma la volpe ha iniziato ad avere le convulsioni e un'ora di tragitto poteva esserle fatale, così è stata contattata una clinica veterinaria a Taviano, decisamente più vicina.

Lì le dottoresse di turno, Alessandra Ramirez, Giulia Selmi, Giulia Folly Capelluti e le tecniche veterinarie Valeria Lobuono e Arianna Vetrugno, sono intervenute immediatamente per cercare di salvarle la vita.

Una volta stabilizzata, la volpe è stata trasportata al Centro recupero di Calimera dove è ancora ricoverata, ormai fuori pericolo, in attesa di tornare libera. Le persone che l'hanno soccorsa fanno la spola per andare a trovarla.

"Ringraziamo dal cuore i turisti e la gente del posto che hanno 'sacrificato' il loro tempo per salvare una vita - dicono dal Cras - grazie al meraviglioso team della clinica, a chi ha effettuato il trasporto e al nostro veterinario, Gianluca Nocco, Pizzico, così è stato chiamato dai suoi soccorritori l'esemplare di volpe, tornerà presto a scorrazzare per le campagne salentine".