Sarà un fine settimane di bel tempo, ma oggi ancora temporali

AGI - Nubifragi, grandine, venti da uragano, fulmini, caldo fino a 44 gradi, mareggiate, tornado. Un bollettino meteo che descrive un'Italia nettamente divisa in due con condizioni estreme. Sono attesi ancora fenomeni intensi per tutta la giornata di venerdì al Centro-Nord dove si prevedono temporali molto forti.

Il mare caldo, innescato dall'arrivo di aria fredda in quota, rilascerà tantissimo vapore ed energia che alimenterà i temporali. Questi, scaricandosi anche sulla terraferma, provocheranno raffiche impetuose, chiamate downbursts, e si chiuderà drammaticamente il lungo cerchio del clima impazzito: mare caldo, energia potenziale, temporali violenti, venti impetuosi temporaleschi. E tutto nasce dalle elevate temperature degli ultimi 3 mesi e quindi anche dal riscaldamento globale.

Questo 'Ciclone atlantico nel Cuore dell'Estate' sarà ricordato per i danni e per la violenza, ma anche per le temperature eccezionali al Sud dove ancora oggi toccheremo 41-42 C all'ombra in Calabria e Sicilia. Miglioramento all'orizzonte: nel weekend è attesa la fine di questa fase simil-tropicale, il ciclone sull'Italia centro-settentrionale si sposterà verso i Balcani con deboli correnti instabili verso il Sud. Al Centro-Nord si passerà dal maltempo autunnale a condizioni soleggiate con temperature più alte.

Venerdì 19

Al Nord: ancora maltempo. Al Centro: temporali sparsi anche intensi. Al Sud: locali acquazzoni sul Gargano e in Campania.

Sabato 20

Al Nord: bel tempo salvo locali addensamenti sul Nord-Est. Al Centro: bel tempo. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.

Domenica 21

Al Nord: bel tempo. Al Centro: bel tempo salvo nubi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente Sicilia.

Tendenza

Da lunedì rimonta dell'anticiclone al Centro-Nord, frequenti temporali pomeridiani al Sud.