È stata ritrovata la donna dispersa a Passo del Cerreto

AGI - È stata ritrovata questa mattina sana e salva la donna che ieri mattina a causa delle pessime condizioni meteo si era perduta nei boschi al Passo del Cerreto, ai confini fra Toscana ed Emilia Romagna.

La signora, una 78enne residente in Versilia, dispersa da ieri mattina, dopo aver percorso a piedi un lungo tragitto fino in cima agli impianti di risalita del Cerreto, ha trascorso la nottata in un anfratto situato nel Vallone dell'Inferno.

Con le luci del mattino si è messa in cammino raggiungendo il fondo valle fino ad un ristorante situato poco sotto il valico. Nonostante i parecchi chilometri percorsi e dopo una nottata passata all'esterno, la signora sta bene e le sue condizioni di salute sono state controllate dal personale medico del Soccorso Alpino.