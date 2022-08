>

Il Leocorno ha vinto il Palio dell'Assunta. Quarto successo di fila per "Tittia"

Giovanni Atzeni ha vinto il nono palio in carriera. Primo successo per la cavalla 'Violenta da Clodia'. L'accoppiata ha subito preso la testa della corsa mantenendola per tre giri. Ben 15 mila gli spettatori che hanno assistito all'evento, in piazza del Campo, a Siena