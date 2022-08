Bambina investita e uccisa dal padre che faceva manovra con l'auto

Vincitrice dell'Oscar (Still Alice, 2014), del BAFTA e del premio Emmy, l'attrice è celebre per la sua versatilità e per le tante memorabili interpretazioni nel cinema e nella televisione. Gli altri giurati saranno Leonardo Di Costanzo, Mariano Cohn, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen