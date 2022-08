Padre Enzo Fortunato è la guida di "In Cammino"

AGI - Arriva "In Cammino", nuovo programma - in onda su Rai 3 ogni lunedì alle 15.05 per tre settimane a partire dal 15 agosto - in cui Padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini conducono il telespettatore lungo strade e sentieri che portano a Mont-Saint Michel, Santiago de Compostela, la via Francigena con Roma e la via di Francesco con Assisi.

Sempre più persone d'estate e non solo, per turismo o per fede, intraprendono i cammini che, da secoli, attraversano l'Europa e il nostro Paese.

Nel programma non mancano incontri speciali: il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; Monsignor Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca; la cantante Patti Smith; lo storico Franco Cardini; il conduttore Rai Massimiliano Ossini e il presidente di Symbola Ermete Realacci.

Padre Enzo Fortunato, giornalista, editorialista è stato direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi per 27 anni.

Frate francescano è stato professore presso la Pontificia Università Antonianum, l'Istituto Teologico di Assisi e la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura.

Padre spirituale dei giovani postulanti dal 1995 al 2004. Ha ideato la collana "Orientamenti formativi francescani" edita dal Messaggero.

Nel marzo 2012 con il volume "Siate amabili", prefazione del Cardinale Gianfranco Ravasi, riceve il premio internazionale di giornalismo "Biagio Agnes".

Per le edizioni Mondadori nel 2014 pubblica "Vado da Francesco" 2019 La Tunica e la Tonaca; e Francesco il ribelle che entra tra gli Oscar. Dirige dal 2005 al 2021 la rivista "San Francesco patrono d'Italia", che in pochi anni di lavoro passa da 29.000 a 100.000.

È stato collaboratore dell'Osservatore Romano e scrive per Avvenire, Corriere della Sera.

Da giugno 2011 tiene una rubrica che va in onda ogni sabato mattina alle 8.20 su Rai1 dal titolo "Tg1 Dialogo".

Delicate e significative le sue missioni per progetti umanitari e di solidarietà nella ricerca della pace e del bene comune in: Brasile, Cina, Colombia, Cuba, Egitto, Giordania, India, Iraq, Kenya, Messico, Norvegia, ONU, Palestina, Perù, Russia, Stati Uniti America, Sri Lanka e Tibet.