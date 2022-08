In Italia 24.787 casi Covid e 129 morti. Tasso di positività al 13,4%

AGI - Ulteriore calo della curva epidemica in Italia nella giornata di sabato 13 agosto 2022.. Nelle ultime 24 ore sono 24.787 i nuovi casi contro i 26.693 di ieri e soprattutto i 49.571 di sabato scorso. I tamponi processati sono 185.120 (ieri 177.819) con un tasso di positività che cala dal 15 al 13,4%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 129 (ieri 152) per un totale da inizio pandemia di 173.982. Scendono di 15 unità le terapie intensive (anche ieri -15) per un totale di 291 e di 288 unità i ricoveri (ieri -315) per un totale di 7.755. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto con 2.999, seguito da Lombardia (2.813), Campania (2.276), Sicilia (2.087) ed Emilia Romagna (1.926). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.480.076. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 51.462 (ieri 51.821) per un totale che sale a 20.417.972. Gli attualmente positivi sono 26.806 in meno e diventano 888.122, di cui 880.076 in isolamento domiciliare.