Lancia sassi sull'A1, ferita una deputata leghista: "Poteva andare peggio"

Claudia Gobbato: "Una scheggia di vetro mi è entrata nell'occhio". L'uomo che lanciava le pietre era in mezzo al guardrail in piedi in evidente stato di alterazione ed è stato bloccato dalla Polizia col taser