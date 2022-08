Ancora 28.433 nuovi casi di Covid e 130 morti, positività 15%

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 28.433 i nuovi casi di Covid, contro i 31.703 di ieri ma soprattutto i 42.976 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 189.141 (ieri 201.509) con un tasso di positività che dal 15,7 scende al 15,0%.

I decessi sono 130 nelle ultime 24 ore (ieri 145), per un totale di 173.701 vittime dall'inizio della pandemia.

Le terapie intensive restano 321 (ieri -10) con 28 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari sono 234 in meno (ieri -224), per un totale di 8.358.

La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto (3.245), seguito da Lombardia (3.224), Campania (2.571), Sicilia (2.446) e Lazio (2.361). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.428.602.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 57.911 (ieri 80.051) per un totale che sale a 20.314.689. Gli attualmente positivi nelle ultime 24 ore sono 29.618 in meno (ieri -48.497) e diventano in tutto 940.212, di cui 931.533 in isolamento domiciliare.