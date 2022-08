>

Uomo colpito da un fulmine sulla spiaggia di Soverato

L'episodio in un tratto di spiaggia libera nella provincia di Catanzaro. L'uomo è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" del capoluogo. Sono in osservazione anche tre componenti della sua famiglia