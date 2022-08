In calo i contagi covid in Italia con 11.976 nuovi casi e positività giù al 15,8%

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 11.976 i nuovi casi di Covid, contro i 26.662 precedenti ma soprattutto i 18.813 di lunedì scorso.

I tamponi processati sono 75.602 (ieri 166.481) con un tasso di positività che dal 16% scende al 15,8%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 113 nelle ultime 24 ore (ieri 74), per un totale di 173.249 vittime dall'inizio della pandemia.

Le terapie intensive calano di 3 unità (ieri +6) diventando in tutto 339 con 23 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari, aumentano di 126 unità (ieri -97), per un totale di 9.052.

La regione con più casi Covid è l'Emilia Romagna con 1.494 nuovi contagi seguita dal Lazio (+1.334), dalla Lombardia (+1.169), dal Veneto (+1.063) e dalla Campania (+1.051). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.325.402.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 52.651 (ieri 37.084) per un totale che sale a 20.097.986.

Gli attualmente positivi sono 40.789 in meno (ieri -10.502) e diventano in tutto 1.054.167, di cui 1.044.776 in isolamento domiciliare.