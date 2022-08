I nuovi casi covid in Italia sono 38.219 e il tasso di positività è al 17,1%

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 38.219 i nuovi casi di Covid, contro i 42.976 precedenti ma soprattutto i 54.088 di venerdi' scorso.

I tamponi processati sono 223.852 (ieri 242.010) con un tasso di positività che dal 17,8% scende al 17,1%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 175 nelle ultime 24 ore (ieri 161), per un totale di 172.904 vittime dall'inizio della pandemia.

Le terapie intensive scendono di 11 unita' (ieri -34) diventando in tutto 351 con 24 ingressi del giorno.

La regione con piu' casi Covid resta la Lombardia con 4.692 contagi, seguita da Veneto (+4.470), Campania (+3.323), Emilia Romagna (+3.224) e Lazio (+3.221).

I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.251.774. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 66.155 (ieri 68.947) per un totale che sale a 19.931.691.

Gli attualmente positivi sono 28.115 in meno (ieri -26.149) e diventano in tutto 1.147.179, di cui 1.137.431 in isolamento domiciliare.