Altri 42.976 nuovi casi di Covid e 161 morti, tasso positività 17,8%

AGI - In calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 42.976 i nuovi casi di Covid, contro i 45.621 di ieri ma soprattutto i 60.381 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 242.010 (ieri 255.797) con un tasso di positività che si conferma del 17,8%.

I decessi sono 161 nelle ultime 24 ore (ieri 171), per un totale di 172.729 vittime dall'inizio della pandemia.

Le terapie intensive scendono di 34 unità (ieri +10) diventando in tutto 362 con 31 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari sono 272 in meno (ieri -239), per un totale di 9.734.

La regione con più casi Covid resta la Lombardia con 5.369, seguita da Veneto (4.960), Campania (3.650), Lazio (3.561) ed Emilia Romagna (3.530). I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.213.559.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 68.947 (ieri 74.049) per un totale che sale a 19.865.536. Gli attualmente positivi sono 26.149 in meno (ieri -28.264) e diventano in tutto 1.175.294, di cui 1.165.198 in isolamento domiciliare.