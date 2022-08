>

Incendio nella villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana

Le fiamme hanno interessato i pannelli dell'impianto fotovoltaico e sono state spente dai vigili del fuoco. Preoccupazione per eventuali danni riportati dai sofisticati macchinari che assistono l'ex pilota in fase di riabilitazione dopo l'incidente in handbike subito nel giugno 2020