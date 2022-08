Donna accoltellata al volto in strada a Roma

AGI - Una donna è stata soccorsa in strada a Roma, con ferite da arma da taglio al volto e al collo.

Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, una senza fissa dimora italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Ad allertare la polizia è stato un passante. Le indagini sono in corso.

Intanto sono al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza tra via Orti di Cesare e via Portuense.

Gli agenti stanno ascoltando anche alcuni testimoni per ricostruire la dinamica dell'accoltellamento.

"I clienti mi hanno raccontato che c'è stata una lite degenerata poi nell'accoltellamento. Io non ho visto, ma non sono stupito: qui alla stazione Trastevere girano con il coltello tantissime persone".

Lo dice all'AGI un dipendente del bar Baffo, a pochi metri da via degli Orti di Cesare dove nel pomeriggio di oggi una 47enne è stata accoltellata. "È pieno di tossici e qui si vive nel degrado - dice -. La legge italiana, tra l'altro, non ci tutela e io se avessi visto non sarei potuto nemmeno intervenire".

Autista bus, aggredita a scalette stazione

Una donna mora, pantaloncini corti, cappello in testa e molto magra. È l'identikit della 47enne accoltellata questo pomeriggio in via degli Orti di Cesare, a Roma. A fornire i dettagli all'AGI il conducente di un bus Atac presente sul posto al momento dell'aggressione.

"Credevo fosse stata vittima di uno scippo", racconta l'uomo che aggiunge: "L'aggressione dovrebbe essere avvenuta alle scalette adiacenti alla stazione Trastevere, deve essere partito tutto da li'. Poi la ragazza camminando è arrivata fino al luogo dove è stata soccorsa".

"Dopo l'accoltellamento e' arrivata l'ambulanza. Una ragazza dopo aver visto la macchia di sangue è svenuta", conclude l'uomo.