Troppo caldo, scattano i divieti di balneazione in 28 località adriatiche

Dai campioni prelevati, l'Arpae ha rilevato una concentrazione superiore al valore limite di escherichia coli. I divieti vanno da Goro a Cattolica, ma il comune di Rimini fa analisi in proprio per dimostrare che pericoli non ce ne sono