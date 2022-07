Precipita con il parapendio, in ospedale Vic di Radio Deejay

AGI - Un grande spavento, finito con una corsa in ospedale. Vittorio Lelli, in arte Vic, conduttore di Radio Deejay, ha corso un grosso rischio domenica scorsa, mentre stava praticando parapendio sulle colline dietro Sale Marasino, vicino al lago d'Iseo. Un'improvvisa corrente d'aria, infatti, ha provocato la chiusura della vela, facendo precipitare Vic da un'altezza di cinque metri.

La brutta avventura è stata raccontata dallo stesso protagonista, un amante degli sport estremi, sul suo profilo Instagram: "Avrei preferito una vacanza, chessó a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente. Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me".

Vic ha comunque rassicurato i suoi fan: "Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po' di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un'ondata d'amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l'avrei retta). Ve lo dico subito, se non vi rispondo è perché faccio un po' fatica".

I primi ad accorgersi che era successo qualcosa sono stati gli ascoltatori di Radio Deejay, che hanno subito notato come all’interno del programma "Vic e Marisa", che a luglio va in onda ogni giorno feriale dalle 12 alle 14, questa settimana accanto a Marisa ci sia Federico Russo e non Vic.