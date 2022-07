Chi ha contratto il covid può perdere i capelli e la libido

AGI - I pazienti positivi a SARS-CoV-2 potrebbero manifestare perdita di capelli e di libido a seguito dell'infezione. A individuare questa nuova categoria di sintomi uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell'Università di Birmingham, che hanno riportato un elenco di effetti associati a Covid-19.

Il team, guidato da Shamil Haroon, ha esaminato le cartelle cliniche elettroniche di 2,4 milioni di persone nel Regno Unito, selezionando poi 486.149 pazienti che tra gennaio 2020 e aprile 2021 avevano contratto l'infezione, ma non erano stati ospedalizzati, e 1,9 milioni di persone senza alcuna indicazione di infezione da coronavirus.

I ricercatori hanno individuato tre categorie di sintomi, suddivisi in respiratori, cognitivi e generali.

Tra i più comuni, gli autori riportano anosmia, mancanza di fiato, dolore toracico e febbre, ma sono stati numerosi anche i casi in cui sono stati segnalati amnesia, aprassia (incapacità di eseguire movimenti familiari), incontinenza intestinale, disfunzione erettile, allucinazioni e gonfiore degli arti.

"Il nostro lavoro - osserva Haroon - si aggiunge alle indagini che annoverano una serie di sintomi per il long Covid. Sappiamo che gli effetti a lungo termine possono essere molto ampi e non sempre possono essere spiegati da altri fattori di rischio, come lo stile di vita o le condizioni di salute precedenti. I sintomi che abbiamo evidenziato potrebbero aiutare i medici e le autorità sanitarie a elaborare linee guida e strategie di valutazione dei pazienti affetti da long Covid".

"Questo studio - aggiunge Jennifer Camaradou, collega e coautrice di Haroon - è fondamentale per comprendere la complessità degli effetti a lungo termine dell'infezione da nuovo coronavirus".

Considerando una serie di fattori demografici e sociologici, gli scienziati hanno scoperto che il long Covid risultava più comune nelle donne, nei giovani, nei gruppi etnici di colore, nelle persone caratterizzate da redditi più bassi, nei fumatori e nei soggetti con obesità.

"Le nostre analisi - conclude Anuradhaa Subramanian, altra firma dell'articolo - ci aiutano a considerare cosa potrebbe potenzialmente causare o contribuire alla manifestazione del Covid lungo. Queste osservazioni potrebbero rivelarsi particolarmente utili nella gestione della situazione emergenziale".