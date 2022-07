Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Tronzano

AGI - Un immigrato di origine marocchina, di 32 anni, e' stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco a Tronzano, in provincia di Vercelli. L'omicidio e' avvenuto poco prima di mezzogiorno. Sul posto le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda, sulla quale, al momento, le informazioni sono molto frammentarie: non sarebbe ancora stato individuato l'omicida. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Vercelli.