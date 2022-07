Scontro tra barche all'Argentario: un morto e un disperso

AGI - Sarebbe di un morto, un disperso e un ferito grave il primo, provvisorio, bilancio della collisione fra due imbarcazioni, una barca a vela e una imbarcazione a motore, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all'Argentario.

Una delle due persone inizialmente disperse sarebbe stata trovata morta incastrata sotto una delle due barche. Continuano, dunque, le ricerche da parte della Guardia Costiera per trovare la persona attualmente dispersa. Il ferito grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena.

La barca a vela, secondo quanto si è appreso, è affondata colando a picco poco dopo la collisione.

Lo yacht, a differenza della barca a vela, è invece rimasto a galla, anche se la collisione ne ha provocato una pericolosa inclinazione.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto non lontano dall'isolotto al largo di Porto Ercole, tra Torre Ciana e l'isola del Giglio, dove il mare raggiunge una profondità fino a quaranta metri.

Un gruppo di amici romani

È una donna di Roma di mezza età la persona deceduta a seguito della collisione di questo pomeriggio fra una barca a vela e uno yacht nel tratto di mare compreso fra il promontorio dell'Argentario e l'Isola del Giglio. A darne notizia è l'Azienda sanitaria locale.

Sono invece quattro i feriti: il più grave è un 60enne di Roma, trasportato in elisoccorso all'ospedale Misericordia di Grosseto dove è adesso ricoverato ma non in pericolo di vita.

Gli altri tre feriti più lievi, anche loro tutti originari di Roma, sarebbero due donne di 59 e 61 anni e un uomo di 60 anni, portati all'ospedale di Orbetello.

La sesta persona coinvolta nell'incidente risulta invece ancora dispersa in mare.