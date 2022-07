In Italia 68.170 nuovi casi covid e tasso di positività giù al 19,4%

AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 68.170 i nuovi casi Covid contro i 71.075 precedenti ma soprattutto contro gli 89.830 di sabato scorso.

I tamponi effettuati sono 350.630 (ieri 341.191) con un tasso di positività che scende dal 20,8% al 19,4%.

I decessi delle ultime 24 ore sono 116 (ieri 155) per un totale di 170.798 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In lieve aumento le terapie intensive, 3 in più: in tutto sono 408 con 52 ingressi del giorno. In diminuzione, invece, il numero dei ricoveri ordinari: sono 87 in meno, per un totale di 10.857.

La regione con più casi Covid odierni è ancora la Lombardia con 8.675 contagi, seguita da Veneto (+7.301), Campania (+7.016) e Lazio (+6.365).

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 86.637 (ieri 77.894) per un totale che sale a 19.005.532.

Gli attualmente positivi scendono di 17.579 unità (ieri -6.382) e sono in tutto 1.431.860, di cui 1.420.595 in isolamento domiciliare.