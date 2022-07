Un weekend di fuoco sull'Italia. Trentamila interventi dei pompieri

AGI - Prosegue l'ondata di caldo torrido sulla Penisola, con oltre 16 città da 'bollino 'rosso'. I centri roventi sono:

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Verona

Viterbo

Il numero destinato a salire, come emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Domenica prossima, 24 luglio, infatti, il livello di allerta massima è segnalato in 19 città: oltre alle precedenti, anche a Civitavecchia, Pescara e Venezia.

Brucia Castel Fusano

Intanto brucia ancora la Capitale. Ad andare in fiamme la pineta di Castel Fusano all'altezza dell'ex Country Club. L'incendio è stato domato nella notte. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco: in azione cinque squadre supportate dagli escavatori del nucleo Gos (Gruppo Operativo Speciale).

Bruciata un'area che comprende parte della proprieta' del "Country Club", un ex villaggio turistico oggi diventato un ristorante. Imponente la colonna di fumo nera che si era sollevata durante il rogo e che è stata notata a chilometri di distanza