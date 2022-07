Sabato i funerali del 17enne accoltellato nel Foggiano da un ragazzino

AGI - Si svolgeranno sabato alle 10 nella chiesa Santa Croce di via Don Felice Canelli a San Severo i funerali di Francesco Pio D'Augelli, il diciasettenne morto per la ferita di una coltellata inferta da un sedicenne detenuto nel carcere minorile.

Secondo quanto emerso dall'autopsia, D'Augelli sarebbe deceduto per la coltellata al fianco che ha reciso la vena aorta. Intanto il gip del tribunale per i minorenni di Bari Patrizia ha convalidato il fermo per il sedicenne reo confesso. E lo stesso giudice ha rigettato le richieste dei difensori del minorenne che chiedevano la "permanenza in casa" o del collocamento in una comunita'.

Secondo il gip, il sedicenne "ha dimostrato di essere privo di autocontrollo e capace di reiterazione di condotte violente se non sottoposto a idonea misura cautelare" aggiungendo anche che "il minore si è recato all'appuntamento armato; e che c'è assoluta sproporzione tra i colpi eventualmente inferti dalla vittima" - ossia i due pugni che il reo confesso sostiene di aver ricevuto da Francesco Pio "e la condotta" dell'indagato.