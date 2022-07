Ancora un weekend all'insegna dei 40 gradi, poi possibili temporali

AGI - L'anticiclone africano 'Apocalisse4800' sta per raggiungere la sua massima potenza: a partire da oggi, e soprattutto nel corso del weekend, le temperature continueranno a salire vertiginosamente fino a toccare o sfiorare i fatidici 40 C su alcune zone della pianura Padana, come in Emilia, Veneto e bassa Lombardia.

Farà caldissimo anche sulle regioni del centro Italia, con 37/39 C a Firenze, Roma, in Umbria, in molte zone della Sardegna e delle Marche e infine in Puglia (38 C attesi a Taranto e Foggia).

Farà caldo anche di notte: i valori termici attorno alla mezzanotte potrebbero essere ancora vicini ai 28/30 C. Secondo il sito 'www.iLMeteo.it' il fine settimana trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, ma avverte anche che sabato 23 potranno scoppiare alcuni forti temporali sui settori alpini, specialmente su quelli del Triveneto. Non si esclude nemmeno la possibilità che qualche temporale abbia la forza di raggiungere qualche zona di pianura.

Le cose potrebbero cambiare nel corso della prossima settimana: infatti, a partire da martedì 26 luglio, aria più fresca dal nord Europa potrebbe riuscire a scalfire lo scudo anticiclonico indebolendolo, specie sulle regioni settentrionali.

In questo contesto, lo scontro tra le correnti più fresche in quota e il caldo preesistente determinerebbe un "mix micidiale" per la formazione di fortissimi temporali che, a macchia di leopardo, potrebbero interessare alcune zone del nord. Questa situazione potrebbe ripetersi anche mercoledì 27, con il nord ancora a rischio di temporali violenti, accompagnati talora da improvvise grandinate e, più raramente, dai temuti tornado. Successivamente, la pressione dovrebbe tornare ad aumentare riportando un tempo più stabile.

Nel dettaglio:

Venerdì 22. Al nord: sole e caldo intenso con punte di 39 C. Al centro: sole e caldo intenso. Al sud: cielo sereno e caldo. Sabato 23. Al nord: temporali forti sulle Alpi, più sole ma anche caldo rovente in pianura. Al centro: tutto sole e caldo intenso. Al sud: soleggiato. Domenica 24. Al nord: soleggiato e molto caldo. Al centro: sole prevalente. Al sud: bel tempo e clima più caldo. Tendenza. ancora caldo intenso lunedì, poi arrivano i temporali al Nord. (AGI)

Red/Oll