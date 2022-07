>

Una videochiamata dopo l'omicidio: "Ho accoltellato tuo fratello"

L'episodio a San Severo in provincia di Foggia. L'autore, che ha mostrato in video la mano insanguinata della vittima di 17 anni, è un sedicenne che ha confessato l'omicidio davanti al giudice. Alla base del delitto la gelosia per una ragazza