Un camion carico di suini ha preso fuoco in una galleria

AGI - Giornata di drammatici incidenti sulle strade italiane: nelle prime ore del mattino sull'autostrada A20 Messina-Palermo una Fiat Punto è finita sotto un mezzo pesante bloccato nel traffico e il conducente della vettura è morto. Traffico paralizzato all'altezza dell'uscita per Castelbuono.

Poco prima, intorno alle 7.20, non molto distante, ma nella carreggiata in direzione Messina, all'interno della galleria Carbonara, un furgone Iveco, che trasportava suini, ha preso fuoco, causando il blocco el traffico e costrimgendo chi viaggia in direzione Palermo a uscire a Castelbuono e chi viaggia in direzione Messina a Cefalù.

Nella notte un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Gela per le ferite riportate cadendo dalla moto di cui ha perso il controllo. L'incidente è avvenuto qualche ora dopo un'altra tragedia della strada lungo la statale 115 Gela-Licata in cui ha perduto la vita un uomo di 66 anni.

A San Pietro in Gu, nel padovano, due persone di 28 e 36 anni sono morte poco dopo le 6 in uno scontro frontale tra un furgone e un camion. A perdere la vita sono stati l'autista e il passeggero del mezzo più leggero. I vigili del fuoco arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone finito nel fossato a bordo strada le due persone.