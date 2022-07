L'inarrestabile incendio di Roma

AGI - Continua a bruciare la Capitale. Un altro incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di domenica in zona Pisana, tra via di Bravetta e via dei Colli Portuensi. A prendere fuoco un'area boschiva. Il fumo è visibile fino a via Ostiense. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale.

Intento è stato domato l'incendio in provincia dell'Aquila, nella zona di Celano e di Aielli: tre squadre a terra e un canadair proveniente dalla base di Ciampino hanno spento le fiamme ed è scattata la bonifica.

Dalle prime ore del mattino il Corpo forestale è impegnato nella bonifica dell'area interessata bruciata sabato a Setzu, in località Baccu Lioni: sono impegnate 5 unità con autobotte e un pick-up attrezzato con atomizzatori e attrezzi manuali. Avviate le indagini per accertare la causa dell'incendio.