Sono dispersi i sei migranti che erano aggrappati a una boa al largo della Tunisia

AGI - Non si hanno più notizie di un gruppo di sei persone che era aggrappato a una boa nel vicino all'isola di Kerkenah, in Tunisia. A lanciare l'allerta Alarm Phone: "La guardia costiera tunisina non è riuscita a trovarli lì. Da ieri sera non sono raggiungibili e temiamo per la loro vita. Chiediamo alla Guardia Costiera di continuare la ricerca".