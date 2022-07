Commerciante si ribella al rapinatore che le stacca un dito a morsi

AGI - Un rapinatore ha fatto irruzione nel suo negozio, in via Giolitti a Roma, ma lei non si è arresa, anzi ha cercato di fermare l'uomo, che per difendersi ha morso alla mano la commerciante e le ha staccato un dito, per poi fuggire.

La donna ha chiesto aiuto alla polizia e il rapinatore è stato arrestato poco dopo in via Marsala da una pattuglia di agenti della squadra mobile. In manette è finito un 32enne originario del Brasile, che dovrà rispondere di tentata rapina e di lesioni personali.

La commerciante, proprietaria del negozio a pochi passi dalla stazione Termini, è stata soccorsa e medicata in ospedale.