Ancora 142.967 nuovi casi di Covid e 157 morti e la positività risale al 26% 

AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 142.967 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 37.756 di ieri e soprattutto i 132.274 di martedì scorso.

I tamponi effettuati sono 550.706 (ieri 188.153) con un tasso di positività che sale dal 20,1% al 26%.

I decessi delle ultime 24 ore sono 157 (ieri 127). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 169.390.

Quindici in più le terapie intensive (ieri +10) che diventano 375 in tutto, con 58 ingressi del giorno, e sono 270 in più i ricoveri ordinari (ieri + 410) per un totale di 9.724.

La regione con più casi Covid è oggi la Lombardia con 20.201 nuovi contagi seguita da Campania (+18.299), Veneto (+13.975), Lazio (+13.386) e Puglia (+13.150).

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 19.667.320. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 97.438 (ieri 79.688) per un totale che sale a 18.147.449. Gli attualmente positivi sono 46.463 in più (ieri +3.946) per un totale di 1.350.481. Di questi, 1.340.382 sono in isolamento domiciliare.