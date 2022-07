Anziana cade dalla barella al Pronto soccorso e muore per una lesione

AGI - Parcheggiata per ore al pronto soccorso, cade dalla barella e muore per una lesione al midollo spinale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di una 75enne di Scorrano (Le) a seguito della dettagliata denuncia depositata dai familiari della donna.

Il reato ipotizzato dal pm Maria Vallefuoco è di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. L'anziana era stata condotta in ospedale a Scorrano e, dopo una lunga attesa di ore in pronto soccorso su una barella, l'incidente improvviso che le ha causato la lesione al midollo e la morte. Lunedì il medico legale eseguirà l'autopsia sulla salma dell'anziana.