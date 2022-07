In Italia 100.690 casi Covid e 105 morti

AGI - Sono 100.690 i nuovi casi di Covid registrati venerdì 8 luglio, contro i 107.240 di ieri ma soprattutto gli 86.334 della settimana precedente (superata quota centomila contagi per il quarto giorno consecutivo). I tamponi sono 371.874 (ieri 378.250) con un tasso di positività che scende dal 28,4 al 27,1%. I decessi delle ultime 24 ore sono 105 (ieri 94). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.969.

In aumento le ospedalizzazioni: 18 in più le terapie intensive (anche ieri +18) che diventano così 361 in tutto con 51 ingressi del giorno. E 80 in più i ricoveri ordinari (ieri +332) per un totale di 8.632 (il 24esimo giorno consecutivo di incremento). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è oggi la Lombardia con 13.595, seguita da Campania (+13.254), Lazio (+11.333), Veneto (+10.052), Puglia (+8.826), Sicilia (+8.739) ed Emilia Romagna (+8.671). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 19.259.037.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 53.233 (ieri 55.629) per un totale che sale a 17.842.846. Gli attualmente positivi sono 48.525 in più (ieri +52.663) per un totale che arriva a 1.247.222. Di questi, 1.238.229 risultano in isolamento domiciliare.