I genitori del bambino morto in Egitto non riescono a tornare in Italia

AGI - Sarà un'inchiesta della magistratura egiziana, che ha subito disposto l'autopsia, a dare una certezza sulle cause della morte del piccolo Andrea Mirabile di sei anni che con la sua famiglia era in vacanza a Sharm el Sheik.

Il papà Antonio, di 46 anni, è grave. Meno preoccupanti le condizioni della mamma Rosalia Manosperti, 35 anni, che ha lanciato un appello disperato: "Abbiamo perso nostro figlio, aiutateci per favore a tornare a casa". Dopo i sintomi di forte nausea e vomito, si erano recati presso la guardia medica che, dopo la diagnosi di intossicazione alimentare, aveva prescritto farmaci e flebo.

La mattina del sabato, però, soprattutto padre e figlio stavano peggio, ma la guardia medica ha detto di tornare più tardi. Quindi la decisione di recarsi all'ospedale internazionale di Sharm, il trasporto in ambulanza e la morte del piccolo Andrea, come ha raccontato Roberto Manosperti, cognato di Antonio Mirabile che è ricoverato in rianimazione.

Frenetici i contatti con Farnesina, spiega l'uomo, perché sia fatta rientrare al più presto la famiglia per essere assistita adeguatamente. "Sono Rosalia Manosperti - è l'appello lanciato dalla mamma attraverso Palermolive.it - e da sabato sono ricoverata insieme a mio marito nell'ospedale di Sharm el-Sheikh, dove abbiamo perso anche nostro figlio di sei anni. Chiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia prima possibile con un volo speciale. Le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Aiutateci per favore a tornare a casa".

L'Ambasciata d'Italia al Cairo e la Farnesina sono impegnate "nell'assicurare, prima possibile, il rientro" della coppia, si legge in una nota del ministero degli Esteri. "La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la tragica vicenda". "L'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh, in stretto raccordo con il Ministero degli Affari Esteri, si sono poste subito in contatto con le competenti autorità mediche e giudiziarie locali, che hanno aperto un'indagine a seguito del decesso e hanno disposto l'autopsia sul corpo del minore, su richiesta dei genitori".

"L'Ambasciata e il Consolato Onorario seguono costantemente il decorso medico dei genitori del piccolo Andrea, assistendo la signora Rosalia Manosperti già dimessa dall'ospedale internazionale di Sharm el Sheikh, dove resta al momento ancora ricoverato Antonio Mirabile".