In una settimana i nuovi casi covid sono aumentati del 55% 

AGI - Ulteriore aumento, nella settimana 29 giugno-5 luglio, dei nuovi casi Covid (595.349 a fronte dei 384.093 della settimana precedente) in tutte le regioni e in tutte le province. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale pubblicato oggi.

"L'aumento dei nuovi casi settimanali, +55% rispetto alla settimana precedente, - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - per la terza settimana consecutiva supera il 50%, con un tempo di raddoppio dei casi di circa 10 giorni. Nella settimana 29 giugno-5 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 595mila, con una media mobile a 7 giorni che supera gli 85mila casi al giorno".

Nella settimana 29 giugno-5 luglio tutte le regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi: dal 24,7% della Sardegna al 95,9% della Lombardia.

Rispetto alla settimana precedente, in tutte le province si rileva un aumento percentuale dei nuovi casi (dal +11,1% di Cagliari al +120,7% di Sondrio).

L'incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in 103 province, di cui 38 registrano mille casi per 100mila abitanti: Napoli (1.433), Lecce (1.395), Cagliari (1.270), Brindisi (1.262), Salerno (1.235), Padova (1.234), Siracusa (1.230), Latina (1.224), Caserta (1.222), Rimini (1.209), Roma (1.207), Chieti (1.164), Perugia (1.163), Forli'-Cesena (1.160), Catania (1.148), Ravenna (1.146), Sud Sardegna (1.143), Bari (1.134), Teramo (1.130), Pescara (1.122), Venezia (1.121), Treviso (1.105), Messina (1.093), Vicenza (1.081), Oristano (1.078), Ragusa (1.076), Ascoli Piceno (1.068), Rovigo (1.068), Palermo (1.068), Barletta-Andria-Trani (1.056), Taranto (1.055), Belluno (1.052), Agrigento (1.048), L'Aquila (1.047), Frosinone (1.035), Pavia (1.032), Ancona (1.008) e Matera (1.008).

Gimbe ricorda anche i dati dell'Istituto superiore di sanità sulle reinfezioni: nel periodo 24 agosto 2021-28 giugno 2022 sono state registrate in Italia oltre 587 mila reinfezioni, pari al 4% del totale dei casi.

La loro incidenza nella settimana 22-28 giugno si è attestata al 9,5% (n. 30.941 reinfezioni), in aumento rispetto alla settimana precedente. Inoltre, si registra un aumento del numero dei tamponi totali (+33,3%): da 1.613.954 della settimana 22-28 giugno a 2.152.065 della settimana 29 giugno 2022-5 luglio.

In particolare l'aumento è stato del 38,5% per i tamponi rapidi (+503.389) e dell'11,3% per quelli molecolari (+34.722) (figura 5). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività sale dal 14,1% al 17,1% per i tamponi molecolari e dal 26,2% al 29,8% per gli antigenici rapidi.

In aumento ricoveri, intensive e decessi

Aumentano i ricoveri ordinari (+32,6%), le terapie intensive (+36,3%) e i decessi (+18,4%). È quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale sul Covid-19: in particolare, I decessi registrati sono stati 464 negli ultimi 7 giorni (di cui 27 riferiti a periodi precedenti), con una media di 66 al giorno rispetto ai 56 della settimana precedente.

Oltre ai ricoveri con sintomi (8.003 a fronte dei 6.035 della settimana precedente) e le terapie intensive (323 vs 237), sono in crescita anche i casi attualmente positivi (1.087.272 vs 773.450, +40,6%) e le persone in isolamento domiciliare (1.078.946 vs 767.178, +40,6%).